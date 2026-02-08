Nella giornata di domenica, il cielo a Bergamo sarà in gran parte sereno con poche nuvole. Solo nel tardo pomeriggio le nuvole si addensano un po’, ma le piogge non arriveranno prima della notte. Attenzione quindi alle precipitazioni notturne, che potrebbero portare qualche goccia.

Il meteo a Bergamo per la giornata di domenica 8 febbraio prevede cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni a cura di 3Bmeteo. Previsioni in Lombardia Dopo il meteo a Bergamo diamo uno sguardo al tempo in Lombardia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Bergamo Giornata

Per la Vigilia di Natale a Bergamo, le condizioni meteo prevedono cieli coperti e piogge leggere, con circa 11 mm di precipitazioni nel corso della giornata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Dry, windy weather prompts fire alert, power outages across DC region

Ultime notizie su Bergamo Giornata

Argomenti discussi: Cielo poco nuvoloso con deboli precipitazioni, il meteo di oggi; Meteo a Bergamo, cielo poco nuvoloso, nella notte previste piogge; Sabato cielo poco nuvoloso sulla costa apuana, addensamenti sulle alture previsioni; Il meteo del weekend in Friuli: cielo sereno o poco nuvoloso, poi torna il maltempo.

Meteo Piemonte: precipitazioni deboli residue nella notte e al primo mattinoTORINO – Previsioni meteo in Piemonte. Nuvolosità: nuvoloso al primo mattino, con progressive ampie schiarite fino cielo a poco o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Possibili foschie e locali banch ... lagendanews.com

Meteo Piemonte: cielo generalmente sereno o poco nuvolosoTORINO – Previsioni meteo in Piemonte. Nuvolosità: residui annuvolamenti sul settore centro-settentrionale prima dell’alba; in seguito cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; foschie e banchi di ne ... lagendanews.com

Il mattino a Napoli partirà con cielo poco nuvoloso, in un contesto inizialmente stabile. Con il passare delle ore, però, arriveranno piogge intermittenti alternate a schiarite, fenomeni che interesseranno il pomeriggio e la prima serata. La variabilità resterà il tratt facebook

#meteo #FVG Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso ma con maggiore nuvolosità verso la pianura pordenonese e presenza di nubi basse nel Tarvisiano; sulla costa soffierà Bora moderata, specie a Trieste. Nel corso del pomeriggio generale aumento x.com