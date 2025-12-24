Per la Vigilia di Natale a Bergamo, le condizioni meteo prevedono cieli coperti e piogge leggere, con circa 11 mm di precipitazioni nel corso della giornata. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso, accompagnato da deboli piovaschi, offrendo un’atmosfera tipicamente invernale. È consigliabile pianificare le attività tenendo presente queste condizioni atmosferiche.

Il tempo a Bergamo ci riserva, per mercoledì 24 dicembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1466m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sono a cura di 3Bmeteo. Le previsioni in Lombardia Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Cielo molto nuvoloso, in serata deboli piogge

Leggi anche: Meteo Lombardia, sarà un Natale novembrino: cielo grigio e deboli piogge, ma con una possibile sorpresa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vigilia di Natale con cielo nuvoloso e deboli piogge; Vigilia di Natale con la pioggia; Vigilia di Natale con la neve in montagna; Previsioni meteo Roma e Lazio Vigilia, Natale e Santo Stefano: festività con forte pioggia e freddo.

Meteo L’Aquila, vigilia di Natale con nubi e precipitazioni: quota neve in calo - Secondo Meteo Aquilano, la giornata di mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, si aprirà con una nuvolosità irregolare ... laquilablog.it