Cielo poco nuvoloso nebbie in pianura

Il tempo a Bergamo e in Lombardia prevede la rimonta dell’alta pressione sull’Europa meridionale porta tempo stabile nel corso di questo fine settimana, ma con la presenza di inversioni termiche in pianura padana. Tempo stabile che ci accompagnerà anche per la prima parte della prossima settimana, accompagnato da temperature relativamente miti in quota. Secondo le previsioni di 3Bmeteo e del Centro Meteo Lombardo Sabato 6 dicembre sarà già la stabilità a prevalere sull’Italia, con tempo soleggiato o al più velato per il transito di nubi alte e stratificate. Avremo però alcune eccezioni. Al Sud una residua variabilità interesserà la Puglia, con possibilità di qualche piovasco al mattino su Gargano e Salento, in esaurimento in giornata con schiarite. 🔗 Leggi su Bergamonews.it