La Cia Chieti Pescara sul bando Isi Inail per le macchine agricole | L' accesso resta complesso per un tema cruciale
La Cia Chieti Pescara segnala che, nonostante il bando Isi 2025 Inail offra opportunità di contributo per l’aggiornamento delle macchine agricole, l’accesso ai fondi rimane una sfida. La difficoltà nel processo di candidatura rappresenta un ostacolo importante per gli imprenditori del settore, che attendono soluzioni efficaci per semplificare le procedure e favorire il rinnovo delle apparecchiature agricole.
Una buona notizia il bando Isi 2025 Inail per i contributi destinati ad imprenditori agricoli per rinnovare le macchine agricole, ma l'accesso ai fondi resta ancora complicato. A dirlo la Cia Chieti Pescara, che accoglie positivamente il bando.L’agricoltura è uno dei settori più a rischio di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
