Ci aiuti a incastrare i banchieri corrotti | il finto carabiniere ruba 5.400 euro ad un 79enne

Un uomo di 79 anni ha perso 5.400 euro in una truffa messa in atto da un falso carabiniere. La vittima, convinta di aiutare a incastrare i banchieri corrotti, ha consegnato il denaro senza sospettare nulla. La truffa si è svolta con una telefonata in cui il truffatore ha usato un copione convincente, facendo leva sulla fiducia e sul senso civico dell’anziano. Sono in corso le indagini per identificare il responsabile.

Non più il "finto incidente" del figlio, ma una sceneggiatura ancora più subdola, che fa leva sul senso civico e sulla fiducia nelle istituzioni. I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno sventato una truffa da 5.400 euro ai danni di un 79ene parmigiano, riuscendo a recuperare l'intera somma grazie al tempestivo sequestro del conto corrente su cui era confluito il bonifico fraudolento. La vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Parma. Il pensionato è stato contattato telefonicamente da un uomo che, con tono molto professionale si è qualificato come Carabiniere. Questa volta, però, i temi trattati non erano orientati su arresti o incidenti stradali, ma hanno coinvolto l'anziano in una fantomatica "operazione di polizia".

