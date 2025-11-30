Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi in campionato contro il Pisa: le sue parole. Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Pisa Inter, Cristian Chivu ha parlato così. COSA MI LASCIA MAGGIORMENTE SODDISFATTO? – « La voglia di reagire, la consapevolezza del fatto che oggi non era semplice. Il Pisa veniva da una striscia positiva di 6 partite senza perdere, in casa non subisce gol da settembre. Sapevamo i rischi a cui andavamo contro. Abbiamo fatto una partita di organizzazione, pazienza e maturità anche se in alcuni momenti potevamo fare meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu a Dazn: «Questo gruppo ha voglia di fare una stagione importante. Lautaro? Ci siamo parlati e abbracciati tutti i giorni, non siamo noi a metterlo in discussione ma…»