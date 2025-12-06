Chivu esulta dopo Inter Como | Abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra voglia di prendere tutti i punti che abbiamo davanti Mi godo un gruppo fantastico
Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria per 4-0 contro il Como. Le sue dichiarazioni. Al termine di Inter Como 4-0, Cristian Chivu ha commentato così la vittoria ai microfoni di DAZN. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro. QUI: Classifica Serie A: la posizione della Juventus DIMOSTRAZIONE – «Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, il Como è una squadra fortissima, ha giocatori giovani e con qualità, hanno un allenatore che propone un bel gioco. Oggi abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra voglia di prendere tutti i punti che abbiamo davanti, per noi questa è una vittoria importantissima». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
