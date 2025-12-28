Dea anti tabù Inter da allungo con la ThuLa

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vogliamo sfatare il tabù Inter". L’ Atalanta stasera vuole fare l’impresa, contro i nerazzurri milanesi che non batte da sette anni, dal novembre 2018 quando si impose per 4-1 contro la squadra allora allenata da Spalletti. Poi sette anni negativi negli scontri diretti, con una striscia di otto sconfitte consecutive contro Inzaghi. Ora la sfida inedita tra Palladino, che ha battuto l’Inter negli ultimi due anni guidando il Monza e la Fiorentina, e Chivu. "I tabù sono fatti per essere sfatati. Noi vogliamo provarci a vincere per proseguire il nostro percorso, la nostra scalata in classifica. Sappiamo che l’Inter è una squadra molto forte individualmente, completa, hanno il migliore attacco, sappiamo che dovremo riuscire a fare la partita perfetta contro di loro, ma siamo pronti per giocarcela". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

dea anti tab249 inter da allungo con la thula

© Sport.quotidiano.net - Dea anti tabù, Inter da allungo con la ThuLa

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: la Thula pronta a ripartire da Bergamo, tutto pronto per la sfida contro la Dea

Leggi anche: Atalanta, è il momento di sfatare il tabù: arriva l’Inter, Dea alla caccia della vittoria

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.