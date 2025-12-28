"Vogliamo sfatare il tabù Inter". L’ Atalanta stasera vuole fare l’impresa, contro i nerazzurri milanesi che non batte da sette anni, dal novembre 2018 quando si impose per 4-1 contro la squadra allora allenata da Spalletti. Poi sette anni negativi negli scontri diretti, con una striscia di otto sconfitte consecutive contro Inzaghi. Ora la sfida inedita tra Palladino, che ha battuto l’Inter negli ultimi due anni guidando il Monza e la Fiorentina, e Chivu. "I tabù sono fatti per essere sfatati. Noi vogliamo provarci a vincere per proseguire il nostro percorso, la nostra scalata in classifica. Sappiamo che l’Inter è una squadra molto forte individualmente, completa, hanno il migliore attacco, sappiamo che dovremo riuscire a fare la partita perfetta contro di loro, ma siamo pronti per giocarcela". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dea anti tabù, Inter da allungo con la ThuLa

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: la Thula pronta a ripartire da Bergamo, tutto pronto per la sfida contro la Dea

Leggi anche: Atalanta, è il momento di sfatare il tabù: arriva l’Inter, Dea alla caccia della vittoria

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il flop di Wemby e il primo trofeo Knicks dopo 50 anniLa risposta di Elkann a Tether e il possibile clamoroso scambio Frattesi/Thuram - Ecco chi è l'anti-Inter. - Dunk & Goal | Podcast on Spotify x.com

Il Como torna alla vittoria dopo le sconfitte contro Inter e Roma Ci pensa sempre Nico Paz: 6° gol in campionato e l’assist per Douvikas - in mezzo anche la rete di Ramón - nel match contro il Lecce. La squadra di Fàbregas torna così a -2 dalla Juventus, in a - facebook.com facebook