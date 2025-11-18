Nuova sede del centro per l’impiego via alla procedura di gara da 1,3 milioni

Agrigentonotizie.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Agrigento dà ufficialmente il via alla procedura di gara per la ristrutturazione dei locali del plesso Tornabene dell’istituto comprensivo “Quasimodo” in viale Monserrato da destinare a nuova sede del centro per l’impiego.Lavori e appalti per 150 milioni, Agrigento Capitale della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

