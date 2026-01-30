Alcaraz in finale dopo l’epica vittoria di Zverev

Carlos Alcaraz vola in finale agli Australian Open. Dopo una battaglia lunga e intensa contro Alexander Zverev, il giovane tennista spagnolo ha conquistato il passaggio del turno con una vittoria epica in cinque set. Ora si prepara a giocarsi il titolo, puntando tutto sulla sua determinazione e talento.

2026-01-30 11:23:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Carlos Alcaraz ha in qualche modo raggiunto la sua prima finale agli Australian Open dopo aver superato Alexander Zverev in un’epica partita di cinque set. Il 22enne era alle prese con un infortunio nel terzo set e Zverez ha servito per la partita nel quinto prima che Alcaraz tornasse a vincere 6-4 7-6 6-7 6-7 7-5. È stata la semifinale dell’Australian Open più lunga di sempre: cinque ore e 27 minuti. Alcaraz, che ha bisogno del titolo australiano per completare il Grande Slam, affronterà Jannik Sinner o Novak Djokovic che si incontreranno nella seconda semifinale più tardi venerdì.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Alcaraz Zverev

Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una partita lunga e difficile contro Zverev.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sinner vs Alcaraz Cincinnati Open 2025 Final Showdown | Epic ATP Rivalry Continues!

Ultime notizie su Alcaraz Zverev

Argomenti discussi: In campo Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo vince i primi due set e poi accusa crampi. Il terzo a Zverev; Sinner-Alcaraz e la corsa al n. 1 Atp: il ranking; Finale folle! Carlos Alcaraz la vince con un passante stratosferico, Sascha Zverev al tappeto dopo cinque set: riguardalo; Forza e coraggio per ciò che sta accadendo in Spagna: la scritta di Alcaraz dopo la vittoria….

Alcaraz in finale agli Australian Open dopo una battaglia epica contro Zverev, tra crampi e vomitoCarlos Alcaraz è in finale agli Australian Open, lo spagnolo ha vinto una partita epica contro Zverev, superando crampi e vomito e imponendosi al quinto ... fanpage.it

Australian Open 2026, Alcaraz in finale: Zverev sconfitto dopo una battaglia di cinque ore e mezzaCarlos Alcaraz ha vinto la prima semifinale degli Australian Open 2026 contro Alexander Zverev. Lo spagnolo ha avuto la meglio in un match epico, terminato ... lapresse.it

ULTIM'ORA TENNIS Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open: battuto Alexander Zverev in 5 set (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) #SkySport #SkyTennis #AO26 x.com

Carlos Alcaraz è a un set dalla prima finale in Australia Lo spagnolo conduce 6-4, 7-6(5) su Alexander Zverev. #AO26 - facebook.com facebook