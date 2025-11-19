Chi sono i cinque figli di Paolo Bonolis avuti da due donne diverse

Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele, sono i figli di Paolo Bonolis arrivati dai matrimoni con la prima moglie Diane Zoeller e Sonia Bruganelli, dalla quale si è separato nel 2023. Stasera vedremo il presentatore tra gli ospiti di Gigi e Vanessa Insieme, in onda su Canale 5 a partire dalle 21:40. Dalle prime nozze con la psicoterapeuta Diane Zoeller sono arrivati Stefano e Martina. Entrambi i ragazzi hanno vissuto negli Stati Uniti al fianco della madre, a seguito della fine della relazione con il celebre conduttore tv. La primogenita del conduttore è Martina, nata nel 1981 ha seguito le orme della madre divenendo una psicologa, lavorando in molteplici associazione, occupandosi anche di donne donne vittime di abusi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i cinque figli di Paolo Bonolis (avuti da due donne diverse)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cinque ragazzi, due di 18 e tre di 17 anni, sono stati arrestati per l’aggressione a un 22enne avvenuta la notte del 12 ottobre a Milano: la notizia è emersa soltanto ieri, con l’arresto e un video che sta circolando molto - facebook.com Vai su Facebook

Uno studente della Bocconi di 22 anni è stato accoltellato a Milano da cinque ragazzi di meno di vent’anni. La notizia è stata tenuta bassa dai media ma è una cosa enorme. Lo studente resterà paralizzato a una gamba. E i coetanei che lo hanno colpito sono Vai su X

Chi sono i cinque figli di Paolo Bonolis (avuti da due donne diverse) - Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele, sono i figli di Paolo Bonolis arrivati dai matrimoni con la prima moglie Diane Zoeller e Sonia Bruganelli, dalla quale si è separato nel 2023. msn.com scrive

Ecco tutte le ex famose di Paolo Bonolis, da Laura Freddi a Sonia Bruganelli - L'articolo Ecco tutte le ex famose di Paolo Bonolis, da Laura Freddi a Sonia Bruganelli proviene da Metropolitan Magazine. Come scrive msn.com

Sonia Bruganelli si racconta: "Mi sono punita per aver abortito, ho tradito Paolo una volta" - Il lusso ostentato e l’antipatia come "maschere dei suoi sensi di colpa", i figli che l'hanno "salvata dal buio", il tradimento "solo una volta" all'ex marito Paolo ... Secondo adnkronos.com