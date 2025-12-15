Chi sono i figli di Rob Reiner Tracy adottata con l’ex moglie Romy Jake e Nick figli della moglie Michele

Rob Reiner, noto attore e regista, ha avuto una vita personale articolata e ricca di significati. È padre di quattro figli: Tracy, adottata con l’ex moglie, e Romy, Jake e Nick, figli della seconda consorte, Michele. La sua figura si distingue non solo per il successo professionale, ma anche per il forte impegno sociale e politico.

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Rob Reiner, Tracy (adottata con l'ex moglie), Romy, Jake e Nick (figli della moglie Michele) Rob Reiner è stato una figura pubblica fortemente impegnata sul piano politico e sociale, sposato due volte ha quattro figli. Attivista per i diritti civili, cofondatore dell'American Foundation for Equal Rights, si è battuto per il matrimonio egualitario e per numerose cause sociali. È stato anche una delle voci più critiche nei confronti di Donald Trump, intervenendo spesso nel dibattito pubblico attraverso i social media. Nel 1999 è stata dedicata a Rob Reiner una stella sulla Hollywood Walk of Fame, come al padre Carl Reiner circa quarant'anni prima. Nel 1989 Rob Reiner aveva sposato Michele Singer, fotografa conosciuta sul set di «Harry, ti presento Sally.