Peter Silverstone Juventus ecco il nuovo Chief Business Officer | chi è e quali saranno i suoi compiti in bianconero

Peter Silverstone è il nuovo Chief Business Officer della Juventus. Con un’esperienza consolidata nel settore sportivo e manageriale, si occuperà di sviluppare le strategie commerciali e rafforzare i rapporti con partner e sponsor. La sua nomina rappresenta un passo importante per il club, che punta a consolidare la propria presenza nel mercato internazionale e migliorare le opportunità di crescita economica.

