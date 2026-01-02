Peter Silverstone Juventus ecco il nuovo Chief Business Officer | chi è e quali saranno i suoi compiti in bianconero
Peter Silverstone è il nuovo Chief Business Officer della Juventus. Con un’esperienza consolidata nel settore sportivo e manageriale, si occuperà di sviluppare le strategie commerciali e rafforzare i rapporti con partner e sponsor. La sua nomina rappresenta un passo importante per il club, che punta a consolidare la propria presenza nel mercato internazionale e migliorare le opportunità di crescita economica.
Peter Silverstone Juventus, il profilo del nuovo Chief Business Officer e i successi ottenuti in Premier League. La Juventus ha inaugurato il 2026 con un innesto di altissimo profilo all’interno della propria struttura dirigenziale. Dal 1° gennaio, lo scozzese Peter Silverstone ha assunto ufficialmente l’incarico di Chief Business Officer del club bianconero, portando a Torino un’esperienza internazionale maturata nei vertici del calcio europeo. Vanta oltre vent’anni di esperienza internazionale, iniziata in Morgan Stanley e proseguita in ruoli chiave all’Arsenal e OneFootball. In Inghilterra, ha contribuito a una crescita del fatturato commerciale del 130% e al ritorno del Newcastle in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Chi è Donato Vercellone, futuro Chief Communication Officer della Juventus. E quali saranno i suoi obiettivi
Leggi anche: Comolli sarà il nuovo AD della Juve: Elkann gli affida i pieni poteri, ecco quali saranno i suoi compiti
Juventus-Ottolini: countdown all’ufficialità.
Juventus, chi è Peter Silverstone: nuovo dirigente in arrivo dal Newcastle - La Juventus potrebbe presto accogliere una nuova figura all'interno del club: si tratta di Peter Silverstone che ha lavorato negli ultimi anni al Newcastle. calciomercato.com
Dall'Inghilterra: Peter Silverstone lascia il Newcastle, sarà nuovo dirigente della Juventus - Secondo quanto appreso dal Daily Mail, uno dei principali tabloid in Inghilterra, il responsabile commerciale dei Magpies Peter Silverstone è ... tuttomercatoweb.com
Pagina 0 | Silverstone, alla Juve l’uomo dei 30 milioni a stagione: chi è e di cosa si occuperà - L'organigramma della nuova Juventus, con Comolli nel ruolo di plenipotenziario, inizia a prendere forma, non solo in campo ma anche nei piani alti della società. tuttosport.com
È iniziata l’avventura di Peter Silverstone alla #Juventus: è il nuovo Chief Business Officer. In carriera ha lavorato all’Arsenal ricoprendo diversi incarichi, tra cui quello di Chief Commercial Officer, ruolo poi svolto anche al Newcastle @ilbianconeroco x.com
Juventus, Peter Silverstone è operativo: chi è e di cosa si occupa - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.