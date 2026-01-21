Pinterest Lee Brown è il nuovo Chief Business Officer

Pinterest ha annunciato l’ingresso di Lee Brown come nuovo Chief Business Officer, insieme ad altre nomine di rilievo. Questa novità segna un passo importante nel percorso di sviluppo della piattaforma, che punta a rafforzare la propria presenza nel settore. Le nuove nomine sono parte di una strategia mirata a migliorare i servizi offerti e a consolidare la crescita aziendale nel contesto competitivo attuale.

Importanti novità in Pinterest. La piattaforma social ha annunciato infatti l’ingresso di due dirigenti per ricoprire altrettante posizioni chiave in azienda. Lee Brown, veterano di DoorDash e Spotify, sarà il primo Chief Business Officer, ruolo di nuova creazione, mentre Claudine Cheever, ex di Amazon, subentrerà ad Andréa Mallard come Chief Marketing Officer. La conferma è arrivata tramite il Ceo Bill Ready con un post sul suo profilo LinkedIn. «È un momento importante per noi mentre facciamo crescere la nostra attività a livello globale», ha spiegato l’ad. «Lee è un leader aziendale affermato e dalla profonda esperienza nella leadership, mentre Claudine ha guidato il marketing del più grande rivenditore al mondo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

