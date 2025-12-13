Motorvalley Luca Argentero e Giulia Michelini corrono insieme su Netflix
Motorvalley, Luca Argentero e Giulia Michelini si uniscono su Netflix in un'iniziativa che unisce passione per le corse e talento attoriale. Dopo aver conquistato il pubblico con le loro interpretazioni, i due protagonisti si cimentano in un nuovo progetto sulla piattaforma di streaming, portando sullo schermo un'energia e un entusiasmo unici.
Luca Argentero è il Doc di Rai 1 e presto sarà anche L’ Avvocato Ligas di Sky, ma gli mancava un alter ego su Netflix. Ebbene, sta arrivando: sarà un ex pilota leggendario che si è ritirato dalle corse in Motorvalley, serie che debutterà il 10 febbraio 2026 sulla piattaforma streaming e che vedrà al suo fianco la stella della serialità Mediaset Giulia Michelini. Prodotta da Groenlandia e diretta da Matteo Rovere (anche creatore e sceneggiatore), Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, la serie è composta da sei episodi ed è ambientata nel mondo delle corse automobilistiche. Lungi dal concentrarsi solo sullo sport, è soprattutto un racconto di riscatto e rinascita che ruota attorno a tre personaggi molto diversi ma accomunati dalla passione per le corse e dal non avere più nulla da perdere. Davidemaggio.it
