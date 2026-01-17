Chi era l’ex marito di Roberta Capua morto in un incidente e padre del figlio Leonardo

L'ex marito di Roberta Capua, scomparso in un incidente, è stato il padre del loro figlio Leonardo. Roberta Capua, vincitrice di Miss Italia a 18 anni, ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando come modella, valletta e conduttrice televisiva dagli anni Novanta. La sua notorietà è cresciuta anche grazie alla vittoria di un titolo che aveva già conquistato sua madre, Marisa Jossa, nel 1959.

Vincitrice a soli 18 anni del titolo di Miss Italia, eguagliando la madre Marisa Jossa, che nel 1959 si era aggiudicata l'ambita coroncina, dopo il liceo classico Roberta Capua ha iniziato a lavorare come modella e indossatrice, e poi come valletta e conduttrice, intraprendendo la carriera televisiva a partire dagli anni Novanta, prima sulle emittenti Fininvest e poi in Rai. Legata sentimentalmente al nuotatore Massimiliano Rosolino dal 2003 al 2005, si è sposata in prime nozze con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset. Dopo il divorzio, Roberta Capua si è risposata nel maggio 2011 con Stefano Cassoli, imprenditore bolognese attivo nel settore immobiliare, dal quale ha avuto il suo unico figlio, Leonardo.

