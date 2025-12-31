Che fine hanno fatto i Neri per Caso? Ecco oggi chi sono i componenti della band e cosa fanno

I Neri per Caso, gruppo vocalico italiano, sono ancora attivi. La formazione attuale, stabile dal 2015, comprende Ciro, Gonzalo, Mimì Caravano, Mario Crescenzo, Massimo De Divitiis e Daniele Blaquier. Continuano a esibirsi, collaborano con programmi televisivi come il “GialappaShow” e si confrontano con temi contemporanei come l’intelligenza artificiale, mantenendo invariato il loro stile a cappella.

Oggi i Neri per Caso sono ancora attivi, con una formazione stabile dal 2015 che include Ciro, Gonzalo, Mimì Caravano, Mario Crescenzo, Massimo De Divitiis e Daniele Blaquier, e continuano a esibirsi e a esplorare nuove direzioni, anche con collaborazioni televisive (come il “GialappaShow”) e riflettendo sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale nella musica, pur mantenendo il loro stile unico a cappella. Il gruppo si forma a Salerno nel 1991. All’inizio non si chiamavano Neri per Caso. Avevano scelto il nome di Crecason, dall’unione dei cognomi di alcuni dei fondatori, Crescenzo e Caravano, e dal suffisso ‘son’, a richiamare i Jackson 5. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

