Chi era davvero Jane Parker? Il personaggio controverso nel libro di Philippa Gregory La traditrice riscrive la storia di Lady Rochford la donna che la Storia ha bollato come traditrice ma che forse era qualcosa di completamente diverso
C inquecento anni fa, alla corte dei Tudor, bastavano uno sguardo o un sorriso per essere considerati traditori e condannati a morte. Enrico VIII si è già sbarazzato di Caterina d’Aragona, sua prima moglie, e per sposare Anna Bolena decreta la riforma della Chiesa e lo scisma da Roma. Jane Parker, Lady Rochford, è la moglie di George, fratello di Anna Bolena. È la prima dama di compagnia della regina, manovra nell’ombra e diventa una delle donne più potenti del regno. Quando ad Anna e George viene tagliata la testa alla Torre di Londra, per volere di un re sempre più sanguinario, Jane riesce a sopravvivere grazie alla protezione di Thomas Cromwell, principale consigliere del sovrano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
