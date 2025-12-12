Diventato virale sui social il test suggerisce un modo semplice per mettere alla prova l’attenzione del partner e il suo coinvolgimento nella relazione Alla base una teoria scientificamente validata che può svelare molto sul benessere della coppia

Il test virale, ispirato alla Bird Theory, offre un semplice metodo per valutare l’attenzione e il coinvolgimento del partner nella relazione. Basato su una teoria scientificamente validata, questa pratica sta conquistando i social e potrebbe rivelare importanti dettagli sul benessere della coppia. Ecco come funziona e cosa può svelare sulla vostra relazione.

Mai sentito parlare di Bird Theory? Per chi ancora non lo sapesse, la curiosa espressione fa riferimento a una pratica, divenuta popolare sui social, che consentirebbe di mettere alla prova l'attenzione e il coinvolgimento del partner. Il singolare test consiste sostanzialmente nell'indicare al partner – all'improvviso e con una certa enfasi – qualcosa di assolutamente normale: un uccellino, appunto, ma anche un manifesto pubblicitario o un qualsiasi altro oggetto. Valutando poi la sua reazione. Se la dolce metà mostra interesse, proseguendo la conversazione magari con delle domande, come "dove l'hai visto?", buone notizie: potrebbe significare che è davvero emotivamente coinvolta.

