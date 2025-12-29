Nasce l’Elenco comunale delle baby sitter | formazione gratuita e servizio qualificato

È stato istituito l’Elenco comunale delle baby sitter, un servizio gratuito promosso dall’Assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara. Questo strumento mira a facilitare l’incontro tra famiglie e professionisti qualificati, offrendo supporto concreto nella gestione delle esigenze di cura dei bambini e nella conciliazione tra vita familiare e impegni lavorativi. La formazione gratuita garantisce servizi affidabili e di qualità per le famiglie del territorio.

Favorire l'incontro tra le famiglie e chi si offre di prestare la propria opera come baby sitter. L'Assessorato alle Politiche per la famiglia del Comune di Ferrara mette in campo uno strumento strutturato, volto a sostenere concretamente le famiglie nei percorsi di conciliazione tra tempi di.

