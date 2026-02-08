Anche a Cento gli spot della ’Venere’ del ministero turistico

La settimana scorsa, a Cento sono arrivati gli operatori del Ministero del Turismo con la Venere, il simbolo scelto per pubblicizzare il progetto ‘Welcome to Meraviglia’. Hanno girato gli spot pubblicitari in città, cercando di catturare i punti forti del borgo e valorizzare il suo fascino. La presenza della Venere ha attirato l’attenzione di cittadini e visitatori, che si sono fermati a guardare le riprese e a scattare qualche foto. L’obiettivo è promuovere Cento come meta turistica, sfruttando le immagini e i mess

Il Ministero del Turismo, tra i borghi e le città che ha scelto di pubblicizzare, ha voluto anche Cento e domenica scorsa ha mandato in città la Venere per realizzare gli spot di ‘ Welcome to Meraviglia ’. Non più virtuale ma reale, rappresentata da Francesca Faccini, è stata affidata ai rappresentanti di Fratelli d’Italia di Cento, ed accompagnata nei luoghi più rappresentativi della città come il Giardino del Gigante, Piazza del Guercino con la Rocca, il Palazzo del Governatore e la Pinacoteca Civica Guercino, con un focus dedicato alle opere di Gian Francesco Barbieri e ampio spazio al Carnevale di Cento, dagli hangar dei carri allegorici fino alla sfilata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anche a Cento gli spot della ’Venere’ del ministero turistico Approfondimenti su Cento Venere 4 milioni al cugino di Fitto e all’ex spin doctor di Salvini: le spese di Lollobrigida per gli spot del suo ministero “Welcome to Meraviglia”, la Venere dello spot di Santanché in carne e ossa: le foto Benvenuti in “Welcome to Meraviglia”, l’incarnazione della Venere dello spot di Santanché, ora in carne e ossa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Turismo, Santanchè svela la reale Venere di Welcome to Meraviglia Ultime notizie su Cento Venere Argomenti discussi: Anche a Cento gli spot della ’Venere’ del ministero turistico; Cento anni sono arrivati anche per Renata Salerno: la maestra di Monterappoli / Comunicati / Novità / Homepage; La Vuelle vince anche a Cento tra sofferene e scatti da top; Inflazione in calo nella zona euro: 1,7 per cento a gennaio. In Italia all’1 per cento. La performance televisiva di Leonardo Maria Del Vecchio è un grande spot per un’imposta di successione del 90 per cento sui grandi patrimoni Il maestro @giorgiomeletti per Appunti appunti.substack.com/p/questo-e-il-… x.com X-Fire compie 10 anni a Marzo, dal 2016 abbiamo introdotto altri due modelli con prestazioni intermedie, il pistola e SMG. Pistola: 50-60 metri (spot max: 100 cm) SMG: 100-120 metri (spot max: 80 cm) Assalto: garantiti 250 - max 400 metri (spot max: 60 cm) S facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.