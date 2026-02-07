Ora il Carnevale incontra l’IA A Sansepolcro cento vetrine si trasformano in opere d’arte

A Sansepolcro il Carnevale 2026 si prepara a sorprendere. Domani, il paese di Baldaccio apre la festa con la 56esima edizione del Carnevale della Gioventù, con carri allegorici e molte vetrine che si trasformano in opere d’arte. La manifestazione si svolge in un clima di entusiasmo e coinvolgimento tra i cittadini, confermando l’importanza di questa tradizione locale.

SANSEPOLCRO Anche in Valtiberina il Carnevale 2026 sta entrando nella fase clou. Domani, 8 febbraio, in base al "patto" stilato con Anghiari nel 2023, sarà il paese di Baldaccio ad aprire la festa con la 56edizione del Carnevale della Gioventù, caratterizzato dalla presenza dei carri allegorici. Da Sansepolcro e dagli altri centri della vallata arriveranno i gruppi che contribuiranno a solennizzare l’evento, poi domenica il fulcro si sposterà a Sansepolcro, dove nel frattempo sta riscuotendo un particolare successo " Carnevale d’Arte ", l’iniziativa dell’Associazione Commercianti del Centro Storico in collaborazione con le organizzazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

