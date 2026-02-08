cento candeline per renata salerno

Renata Salerno ha spento 100 candeline circondata dalla famiglia, tra i figli, nipoti e bisnipoti. La festa si è svolta in modo semplice, tra affetti e ricordi. A rendere ancora più speciale il momento, il sindaco Alessio Mantellassi le ha consegnato un’orchidea e una pergamena ufficiale, per celebrare un secolo di vita.

Dal 1926 al 2026, un secolo di storia, due figli, tre nipoti e cinque bisnipoti. Renata Salerno ha da poco festeggiato cento anni e lo ha fatto in famiglia con gli affetti più cari, ma ad omaggiarla ecco anche un’orchidea e una pergamena dell’amministrazione comunale consegnate dal sindaco Alessio Mantellassi. Nata a Siracusa in Sicilia, Renata ha vissuto la seconda Guerra Mondiale fortunatamente senza vittime in famiglia, soffrendo la fame e la paura dei bombardamenti continui, sfruttando proprio le rovine archeologiche e la necropoli come rifugio antiaereo. A raccontarlo è la figlia Marzia a cui Renata ha narrato aneddoti della sua vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Cento Anni

