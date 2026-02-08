Cento candeline per Renata Salerno
Renata Salerno ha spento 100 candeline circondata dalla famiglia, tra i figli, nipoti e bisnipoti. La festa si è svolta in modo semplice, tra affetti e ricordi. A rendere ancora più speciale il momento, il sindaco Alessio Mantellassi le ha consegnato un’orchidea e una pergamena ufficiale, per celebrare un secolo di vita.
Dal 1926 al 2026, un secolo di storia, due figli, tre nipoti e cinque bisnipoti. Renata Salerno ha da poco festeggiato cento anni e lo ha fatto in famiglia con gli affetti più cari, ma ad omaggiarla ecco anche un’orchidea e una pergamena dell’amministrazione comunale consegnate dal sindaco Alessio Mantellassi. Nata a Siracusa in Sicilia, Renata ha vissuto la seconda Guerra Mondiale fortunatamente senza vittime in famiglia, soffrendo la fame e la paura dei bombardamenti continui, sfruttando proprio le rovine archeologiche e la necropoli come rifugio antiaereo. A raccontarlo è la figlia Marzia a cui Renata ha narrato aneddoti della sua vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Cento Anni
Poggibonsi e la longevità. Festeggiato Sergio Tani. Spente cento candeline
A Poggibonsi, la longevità è una realtà consolidata, testimoniata da numeri che parlano di una comunità che vive a lungo.
Cento candeline per Nello Casadei. Una festa tra affetti e ricordi
Nello Casadei celebra i suoi cento anni di vita, un traguardo che riflette un percorso di dedizione, affetti e radici profonde.
Ultime notizie su Cento Anni
Argomenti discussi: Cento candeline per Renata Salerno; Festeggia 100 anni Renata Salerno, la maestra di Monterappoli.
Cento candeline per Renata SalernoDal 1926 al 2026, un secolo di storia, due figli, tre nipoti e cinque bisnipoti. Renata Salerno ha da poco festeggiato cento anni e lo ha fatto in famiglia con gli affetti più cari, ma ad omaggiarla e ... lanazione.it
Festeggia 100 anni Renata Salerno, la maestra di MonterappoliCento anni sono arrivati anche per Renata Salerno: la maestra di Monterappoli. La festa si è svolta nella sua dimora a Pontorme ... gonews.it
Arte, Cataloghi AA.VV. "Mostra di Ottone Rosai" Galleria IL CATALOGO Salerno 1964. Formato in 16°; 35 pagine. Brossura editoriale figurata. Raro catalogo della mostra di Ottone Rosai a Salerno con tavole a colori. Al retro descrizione delle opere. Edizione f facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.