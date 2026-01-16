A Poggibonsi, la longevità è una realtà consolidata, testimoniata da numeri che parlano di una comunità che vive a lungo. Recentemente, si è celebrato Sergio Tani, che ha raggiunto le cento candeline. Questa tradizione di lunga vita riflette le caratteristiche di una terra dove il tempo sembra rispettare e valorizzare le storie di lunga durata.

Terra di centenari. A Poggibonsi si vive a lungo. Lo dicono i numeri, che raramente raccontano frottole. Nell’anno appena andato in archivio dieci poggibonsesi hanno tagliato e festeggiato l’invidiabile traguardo. In questo 2026 appena iniziato a spegnere le 100 candeline è Sergio Tani. Poggibonsese da oltre settantanni, ha lavorato prima in campagna e poi alla fornace, dove ha raggiunto l’età della pensione. Gli ha fatto visita anche la sindaca Susanna Cenni portandogli i saluti dell’amministrazione comunale e della città. "Come ogni giorno, salvo meteo particolarmente infausto, racconta la prima cittadina- Sergio si è preparato ed è partito dalla sua abitazione per raggiungere a piedi il Centro Insieme in via Trento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi e la longevità. Festeggiato Sergio Tani. Spente cento candeline

Leggi anche: Festa a Brisighella per la "Bruna del Cardinale": spente 103 candeline

Leggi anche: Franca Ciampi spegne 105 candeline: "Ricordo ancora le cento tappe in Italia con Carlo"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tra rassicurazioni e numeri impietosi, la Regione ammette il rischio chiusura: senza deroga ministeriale i punti nascita di Poggibonsi e Montepulciano sono destinati a sparire facebook