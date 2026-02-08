Cedimento lungo la ferrovia costiera | stop ai treni tra Santa Severa e Civitavecchia

La circolazione ferroviaria tra Santa Severa e Civitavecchia resta bloccata dalle 21 di stasera. Un cedimento strutturale sulla linea costiera ha causato l’interruzione del traffico sulla linea Fl5 Roma–Civitavecchia. I treni non circolano più e le autorità stanno lavorando per capire quanto tempo durerà la sospensione. Nessun altro dettaglio sulla natura del danno, ma la situazione resta critica.

Santa Marinella, 8 febbraio 2026 – Alle 21 è ancora interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Fl5 Roma–Civitavecchia, nel tratto compreso tra Santa Severa e Civitavecchia, a seguito di un cedimento strutturale avvenuto a Santa Marinella lungo la linea costiera. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando la Sala Operativa ha inviato sul posto la squadra 17A dei vigili del fuoco di Civitavecchia e la funzionaria di servizio in via Aurelia Vecchia, dopo il crollo di una porzione lunga circa 50 metri del cordolo laterale di contenimento della massicciata dei binari. Il cedimento si è verificato in corrispondenza del ponte ferroviario al km 69+300, lato mare, compromettendo la sicurezza dell’infrastruttura.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Santa Marinella Interramento ferrovia: stop ai treni fino al 2027 A causa dei lavori di interramento sulla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, i treni tra Bologna e Budrio saranno sospesi fino al febbraio 2027. Lavori sulla ferrovia Direttissima. Stop ai treni nel fine settimana I treni sulla linea Bologna-Prato fermeranno domani e domenica. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Stazione di Ronciglione ex linea Orte Civitavecchia Ultime notizie su Santa Marinella Argomenti discussi: Via Verde, un anno fa la frana di Punta Aderci: la voragine c’è ancora; Maltempo, Paola: strada crollata e binari ferrovia a rischio. Per domani 09.02.2026 si adottano i seguenti provvedimenti: * treno 4124 (ROMA-PISA) cancellato da SANTA SEVERA a CIVITAVECCHIA. * treno 4125 (PISA-ROMA) cancellato da CIVITAVECCHIA a SANTA SEVERA. * treno 4130 (ROMA-PISA) cancellato x.com CALCIO A 5, SANTA SEVERA: STOP CON LA CAPOLISTA Sconfitta amara ma preventivabile per il Santa Severa Futsal, che al Pala De Angelis cade 2-0 contro la Real Fiumicino, capolista del girone B. Uno scontro sulla carta complicatissimo per i neroverdi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.