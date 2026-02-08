Cedimento lungo la ferrovia costiera | stop ai treni tra Santa Severa e Civitavecchia
La circolazione ferroviaria tra Santa Severa e Civitavecchia resta bloccata dalle 21 di stasera. Un cedimento strutturale sulla linea costiera ha causato l’interruzione del traffico sulla linea Fl5 Roma–Civitavecchia. I treni non circolano più e le autorità stanno lavorando per capire quanto tempo durerà la sospensione. Nessun altro dettaglio sulla natura del danno, ma la situazione resta critica.
Santa Marinella, 8 febbraio 2026 – Alle 21 è ancora interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Fl5 Roma–Civitavecchia, nel tratto compreso tra Santa Severa e Civitavecchia, a seguito di un cedimento strutturale avvenuto a Santa Marinella lungo la linea costiera. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando la Sala Operativa ha inviato sul posto la squadra 17A dei vigili del fuoco di Civitavecchia e la funzionaria di servizio in via Aurelia Vecchia, dopo il crollo di una porzione lunga circa 50 metri del cordolo laterale di contenimento della massicciata dei binari. Il cedimento si è verificato in corrispondenza del ponte ferroviario al km 69+300, lato mare, compromettendo la sicurezza dell’infrastruttura.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
