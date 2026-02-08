Cecchini del weekend a Sarajevo parla l’80enne di Pordenone | Mi sento tranquillo si sgonfierà tutto

Giuseppe Vegnaduzzo, 80enne di Pordenone, si trova nel centro di un’indagine a Sarajevo sui “cecchini del weekend”. L’anziano si dice tranquillo e pensa che tutto si sgonfierà facilmente. Domani arriverà a Milano, dove sarà ascoltato dai magistrati. La sua posizione resta al centro di molte domande, anche se lui cerca di mantenere la calma.

Un uomo di 80 anni di Pordenone è finito sotto accusa per aver partecipato ai crimini dei ‘cecchini del weekend’ durante la guerra in Bosnia.

Un uomo di 80 anni di Pordenone è finito sotto inchiesta con l’accusa di aver pagato per sparare sui civili durante i combattimenti a Sarajevo, negli anni ’90.

Cecchini del weekend a Sarajevo, l'indagato di 80 anni parlerà con i giudici: «No al silenzio, chiarirà»Parlerà e dirà la sua verità domani Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato 80enne di Savorgnano di San Vito, finito nell'inchiesta choc sui cecchini di Sarajevo, che ... ilgazzettino.it

Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, l'inviato di guerra nei Balcani: «Tiratori del weekend. Noi europei non siamo migliori»Toni Capuozzo è tra i pochi a poter parlare davvero di Sarajevo. Oltre che della guerra, quella prima di Telegram, quella raccontata sul campo a pochi metri dai proiettili che ... ilgazzettino.it

