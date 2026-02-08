Cecchini a Sarajevo l' indagato pordenonese risponderà ai magistrati
Giuseppe Vegnaduzzo, pensionato di 80 anni di San Vito al Tagliamento, si prepara a rispondere ai magistrati di Pordenone. L’uomo, coinvolto nell’inchiesta sui cecchini di Sarajevo tra il 1993 e il 1995, sostiene di essere estraneo ai fatti. Nei prossimi giorni, Vegnaduzzo sarà ascoltato sui dettagli dell’indagine che lo vede al centro di un caso ancora tutto da chiarire.
Sostiene di essere estraneo ai fatti Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato di 80 anni di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, finito al centro dell'inchiesta sui cecchini di Sarajevo tra il 1993 e il 1995. L'uomo, sotto indagine per omicidio volontario plurimo e aggravato in relazione.
«Certo che parlerà, eccome. Smonterà tutto in poco». La nuora del camionista di Savorgnano, frazione di San Vito al Tagliamento, è sicura. Il pensionato accusato di essere uno dei cecchini italiani a Sarajevo durante la guerra nella ex Jugoslavia, è pronto a facebook
