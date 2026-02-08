Cecchini a Sarajevo l' indagato pordenonese risponderà ai magistrati

Giuseppe Vegnaduzzo, pensionato di 80 anni di San Vito al Tagliamento, si prepara a rispondere ai magistrati di Pordenone. L’uomo, coinvolto nell’inchiesta sui cecchini di Sarajevo tra il 1993 e il 1995, sostiene di essere estraneo ai fatti. Nei prossimi giorni, Vegnaduzzo sarà ascoltato sui dettagli dell’indagine che lo vede al centro di un caso ancora tutto da chiarire.

Sostiene di essere estraneo ai fatti Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato di 80 anni di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, finito al centro dell'inchiesta sui cecchini di Sarajevo tra il 1993 e il 1995. L'uomo, sotto indagine per omicidio volontario plurimo e aggravato in relazione.

Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato di 80 anni di San Vito al Tagliamento, è stato convocato dai magistrati di Sarajevo.

