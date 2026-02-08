Cecchini a Sarajevo l' indagato risponderà ai magistrati

Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato di 80 anni di San Vito al Tagliamento, è stato convocato dai magistrati di Sarajevo. L’uomo sostiene di essere estraneo alle accuse che lo coinvolgono nell’indagine sui cecchini degli anni ’90. Domani Vegnaduzzo risponderà alle domande degli inquirenti, che vogliono chiarire il suo ruolo in quei fatti.

Sostiene di essere estraneo ai fatti Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato di 80 anni di San Vito al Tagliamento finito al centro dell'inchiesta sui cecchini di Sarajevo tra il 1993 e il 1995. L’uomo, sotto indagine per omicidio volontario plurimo e aggravato in relazione ai fatti avvenuti durante.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Sarajevo Cecchini

Un uomo di 80 anni, originario del Friuli, è stato appena indagato per aver sparato ai civili a Sarajevo.

Domani Giuseppe Vegnaduzzo, pensionato di 80 anni di Savorgnano di San Vito, si presenterà davanti ai giudici per raccontare la sua versione dei fatti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sarajevo Cecchini

Argomenti discussi: Cecchini a Sarajevo, altri tre sospettati dagli inquirenti; Turisti cecchini a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: Sparava a civili inermi; I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidio; Cecchini per sport a Sarajevo, c’è un indagato per omicidio: Sparava ai civili per piacere.

Cecchini del weekend a Sarajevo, l'indagato di 80 anni parlerà con i giudici: «No al silenzio, chiarirà»Parlerà e dirà la sua verità domani Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato 80enne di Savorgnano di San Vito, finito nell'inchiesta choc sui cecchini di Sarajevo, che ... ilgazzettino.it

Turisti cecchini a Sarajevo, indagini su registri di frontiera e passaporti. Accertamenti su altri quattro italianiL’inchiesta dei pm di Milano sui cecchini del weekend , che sta cercando di provare come alcuni cittadini italiani si siano offerti come tiratori o abbiano addirittura pagato per uccidere civili du ... ilfattoquotidiano.it

Sarajevo, si allarga l'inchiesta sui cecchini del weekend #Sarajevo #CecchiniDelWeekend facebook

Cecchini a Sarajevo, altri tre sospettati dagli inquirenti x.com