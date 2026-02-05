Un uomo di 80 anni, originario del Friuli, è stato appena indagato per aver sparato ai civili a Sarajevo. L'indagato, che ha un passato di simpatie fasciste e legami con le milizie di ultradestra, avrebbe trascorso i fine settimana combattendo con le forze di estrema destra tra Italia e Croazia. La sua presenza in Bosnia, dove si sono verificati gli attacchi, solleva ancora più domande sulle sue motivazioni e sulle sue attività recenti.

e Anna Giorgi Un "fascista dichiarato", che lavorava tra l’Italia e la Croazia, "vicino agli ustascia croati durante la guerra civile nella ex Jugoslavia" e forse trascorreva i fine settimana a combattere con le milizie di ultradestra. Un uomo che "dimostra almeno 10 anni di meno" della sua età, "palestrato" e amante delle armi, che "gira in camicia nera" e anche negli ultimi anni si sarebbe vantato in pubblico di aver sparato durante il conflitto nei Balcani e di aver partecipato a una "caccia all’uomo" a Sarajevo. Un profilo, emerso dalle testimonianze raccolte dallo scrittore Ezio Gavazzeni e riportate in un esposto alla Procura di Milano, del primo uomo a finire nel mirino dei pm nell’inchiesta sul caso dei " cecchini del weekend ", italiani che pagavano per andare a uccidere civili nella città assediata dai serbo-bosniaci negli anni ’90. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I cecchini del weekend. Sparò ai civili a Sarajevo. Indagato 80enne friulano

Approfondimenti su Sarajevo 1930s

Un uomo di 80 anni di Pordenone è finito sotto inchiesta con l’accusa di aver pagato per sparare sui civili durante i combattimenti a Sarajevo, negli anni ’90.

Un uomo di 80 anni di Pordenone è finito sotto accusa per aver partecipato ai crimini dei ‘cecchini del weekend’ durante la guerra in Bosnia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sarajevo 1930s

Argomenti discussi: Turisti cecchini a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: Sparava a civili inermi; Cecchini del weekend a Sarajevo: 80enne indagato per omicidi durante l’assedio; Cecchini del weekend a Sarajevo, c’è un indagato per omicidio. Si vantava della caccia all'uomo; 'Cecchini del weekend' a Sarajevo, indagato per omicidio un 80enne di Pordenone.

Cecchini del weekend a Sarajevo, c'è un indagato nell'inchiesta: è un 80enne friulano. «Pagavano per sparare a donne e bambini»Svolta nelle indagini sui cosiddetti «cecchini del weekend» che pagavano per andare ad uccidere anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra ... leggo.it

Cecchini del weekend a Sarajevo, la svolta: un italiano indagato per omicidioUn ex autotrasportatore di Pordenone oggi 80enne. L’indagine aperta dalla Procura di Milano sui turisti della morte che negli anni Novanta pagavano per uccidere nella città sotto assedio ... msn.com

Succede a Roma, precisamente a Mentana Un cacciatore spara a ridosso di una casa,uccide un cinghiale proprio sotto il loro muretto,quindi spara su una strada percorribile da chiunque.. È questo quello che volete! Cecchini per strada pronti a sparare disatt facebook