In questa analisi si esplora il nuovo libro di Claudio Cerasa, «L'antidoto», che propone una visione meno pessimistica del mondo attuale. L'autore sfida la narrativa del declino, evidenziando come il nostro pianeta, nel complesso, migliori nel tempo. Un approccio che invita a riflettere sui progressi e sulla resilienza della società moderna, offrendo una prospettiva equilibrata e ragionata sulla realtà globale.

È indubbio che alcuni problemi vadano affrontati e che ci siano fronti aperti che tengono all'erta: dalle guerre al climate change, dall'inquinamento alla disparità economica. Avere però un approccio ottimista potrebbe aiutare a cambiare la percezione generale e ad agire di conseguenza, in modo più costruttivo e responsabile. Claudio Cerasa, il direttore de Il Foglio, che esce ora in libreria con «L'antidoto», ne è convinto e il suo si presenta come un saggio provocatorio proprio contro la retorica del declino, un controcanto che mette l'accento sui progressi invece che sui fallimenti: perché non diciamo, per esempio, che l’analfabetismo continua a diminuire? Perché non diciamo che la deforestazione non è più così selvaggia? Perché non diciamo che l'aspettativa di vita è aumentata? Perché non diciamo che i tassi di occupazione femminile nell’Ue hanno toccato il massimo storico? «Il mondo», dice Claudio Cerasa, «potrebbe andare meglio, certo, ma ogni giorno va un po’ meno peggio del giorno prima e l'ottimismo non può continuare a essere considerato un male assoluto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Claudio Cerasa: «La rivincita dell'ottimismo: il mondo, per fortuna, non sta andando come ci raccontano»

La politica rappresenta spesso un esercizio di speranza e ottimismo.

