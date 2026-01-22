La politica? È l’esercizio dell’ottimismo Claudio Cerasa | La speranza è l' unico antidoto che abbiamo contro il catastrofismo

La politica rappresenta spesso un esercizio di speranza e ottimismo. Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, sottolinea come la speranza sia l’unico antidoto al catastrofismo. Nel suo ultimo libro, presentato a Milano, evidenzia l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo per affrontare le sfide del presente e del futuro. Un messaggio di sobria riflessione sulla necessità di guardare avanti con fiducia e realismo.

Milano, 22 gennaio 2026 – “L’ottimismo come antidoto alla dittatura del catastrofismo”: questo il concetto, quasi una necessità, anzi una vera e propria urgenza, che Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, ha messo nero su bianco nel suo ultimo libro, presentato ieri alla libreria Rizzoli, in Galleria Vittorio Emanuele. Con lui Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Silvia Salis, sindaca di Genova, Roberto Occhiuto, presidente forzista della Regione Calabria. A moderare il dibattito Mia Ceran, giornalista e conduttrice televisiva. "Dare speranza” . Un ottimismo, quello incoraggiato da Cerasa, che si pone come scelta obbligata contro pessimismo, disfattismo e, appunto, catastrofismo fosse anche per un semplice motivo: “Solo se si è ottimisti si è in grado di affrontare e risolvere i problemi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

