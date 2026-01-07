Il sindaco Lepore vorrebbe aumentare la sicurezza nella zona della stazione

Da bolognatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Lepore intende migliorare la sicurezza nell’area della stazione di Bologna. Recenti eventi, come l’omicidio di Alessandro Ambrosio, hanno evidenziato la necessità di interventi mirati per garantire maggiore tutela a cittadini e lavoratori. L’obiettivo è creare un ambiente più sicuro e vigilato, riducendo i rischi e rafforzando le misure di prevenzione nelle zone di maggiore frequentazione.

L’omicidio di Alessandro Ambrosio ha sconvolto la città di Bologna. Il 34enne bolognese, capotreno e dipendente di Trenitalia, è stato accoltellato a morte nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio mentre si trovava nel parcheggio riservato ai lavoratori della stazione centrale, in viale Pietro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

