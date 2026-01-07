Il sindaco Lepore vorrebbe aumentare la sicurezza nella zona della stazione

Il sindaco Lepore intende migliorare la sicurezza nell’area della stazione di Bologna. Recenti eventi, come l’omicidio di Alessandro Ambrosio, hanno evidenziato la necessità di interventi mirati per garantire maggiore tutela a cittadini e lavoratori. L’obiettivo è creare un ambiente più sicuro e vigilato, riducendo i rischi e rafforzando le misure di prevenzione nelle zone di maggiore frequentazione.

Lepore difende il bilancio: "Aumentare tasse e tariffe oggi sarebbe un errore" - "Quello approvato dal Consiglio comunale è un bilancio importante perché tiene sui servizi, non ... ilrestodelcarlino.it

Lepore sull’alluvione: "Il sistema ha retto. Avanti con i lavori" - Dobbiamo dare continuità agli interventi per la riduzione del rischio". msn.com

Si svolgeranno domani mercoledì 7 gennaio alle 11 nella cattedrale di San Pietro i funerali di Giovanni Tamburi, il 16enne morto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei fu - facebook.com facebook

#Editoria. Vendita #GruppoGedi, il presidente @mdepascale e il sindaco di Bologna, Lepore: “Operazione che, se confermata, rischia di compromettere qualità dell’informazione e tutela del lavoro giornalistico. Piena solidarietà ai lavoratori” La #notizia regi x.com

