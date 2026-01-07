Il sindaco Lepore vorrebbe aumentare la sicurezza nella zona della stazione
Il sindaco Lepore intende migliorare la sicurezza nell’area della stazione di Bologna. Recenti eventi, come l’omicidio di Alessandro Ambrosio, hanno evidenziato la necessità di interventi mirati per garantire maggiore tutela a cittadini e lavoratori. L’obiettivo è creare un ambiente più sicuro e vigilato, riducendo i rischi e rafforzando le misure di prevenzione nelle zone di maggiore frequentazione.
L’omicidio di Alessandro Ambrosio ha sconvolto la città di Bologna. Il 34enne bolognese, capotreno e dipendente di Trenitalia, è stato accoltellato a morte nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio mentre si trovava nel parcheggio riservato ai lavoratori della stazione centrale, in viale Pietro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Sicurezza urbana nella zona della stazione, lavori di riqualificazione per oltre 200 mila euro
Leggi anche: Cervia, zona San Giorgio: un progetto per migliorare la vivibilità e la sicurezza della zona stazione
Bologna, Lepore stuzzica i sindacati: «Vogliono aumentare tasse e tariffe: in questo momento non è opportuno» - Lo scontro sul bilancio con Cgil, Cisl e Uil che non hanno firmato: mancano i fondi per il salario accessorio dei dipendenti comunali e il piano di assunzioni. corrieredibologna.corriere.it
Lepore difende il bilancio: "Aumentare tasse e tariffe oggi sarebbe un errore" - "Quello approvato dal Consiglio comunale è un bilancio importante perché tiene sui servizi, non ... ilrestodelcarlino.it
Lepore sull’alluvione: "Il sistema ha retto. Avanti con i lavori" - Dobbiamo dare continuità agli interventi per la riduzione del rischio". msn.com
Si svolgeranno domani mercoledì 7 gennaio alle 11 nella cattedrale di San Pietro i funerali di Giovanni Tamburi, il 16enne morto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei fu - facebook.com facebook
#Editoria. Vendita #GruppoGedi, il presidente @mdepascale e il sindaco di Bologna, Lepore: “Operazione che, se confermata, rischia di compromettere qualità dell’informazione e tutela del lavoro giornalistico. Piena solidarietà ai lavoratori” La #notizia regi x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.