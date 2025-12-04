Sicurezza urbana nella zona della stazione lavori di riqualificazione per oltre 200 mila euro

La Giunta comunale ha dato il via libera questa settimana all'accordo di Programma con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto "Next Stop: Rimini Sicura", un intervento integrato di prevenzione e sicurezza urbana che interesserà il quadrante della stazione ferroviaria e in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sicurezza urbana nella zona della stazione, lavori di riqualificazione per oltre 200 mila euro

Argomenti simili trattati di recente

#fdi #orvieto: "La #sicurezza urbana non nasce dal caso ma da programmazione, ascolto e capacità amministrativa" #umbria - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza urbana. Spazi per lo sport, attività civico-educative, laboratori: via a Accordo programma @RegioneER-Comune #Ravenna per riqualificazione area Pallavicini-Aldo Moro. @mdepascale: “Con i Comuni per città più sicure e inclusive" La #notizia r Vai su X

Street Tutor, telecamere e più luce: Rimini potenzia la sicurezza della zona stazione - Romagna per la realizzazione del progetto "Next Stop: Rimini Sicura", un intervento integrato di ... altarimini.it scrive

Sicurezza, Fratelli d'Italia contro l'esercito in zona stazione con "Strade sicure": "Non è la soluzione più efficace" - Fratelli d’Italiaintende “spiegare con chiarezza perché questa richiesta, pur espressione di un disagio reale della cittadinanza, non rappresenta una soluzione utile né efficace” ... Segnala ravennatoday.it

Sicurezza in zona stazione: "Serve un presidio fisso" - In seguito all’ultima direttiva del Ministero dell’Interno riguardante il potenziamento della Polizia Ferroviaria, nella giornata di mercoledì 17 settembre, si è tenuto in Prefettura a Forlì un ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Niente esercito in zona stazione, respinta la petizione che chiedeva l'attivazione del progetto "Strade sicure" - Cade nel vuoto la richiesta della petizione promossa dalla Pigna, firmata in un mese da 1. Segnala ravennatoday.it

Firenze, pù sicurezza alla stazione di Santa Maria Novella e su bus e tram: firmati due protocolli - Si tratta di rispondere alle esigenze dei cittadini e degli operatori del trasporto pubblico ... Scrive msn.com

Zona stazione. Prorogata l’ordinanza antidegrado - Il sindaco Lorenzo Radice (nella foto) ha infatti annunciato la proroga fino al 31 dicembre 2025 ... Riporta ilgiorno.it