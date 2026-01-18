Seravezza e Camaiore, nelle zone di incrocio umbri, devono affrontare con attenzione le sfide in programma oggi alle 14, nella 20ª giornata di Serie D, terza di ritorno. Le due squadre del girone E si preparano a disputare le partite, che rappresentano un momento importante nel percorso stagionale, richiedendo attenzione e concentrazione per affrontare al meglio questo appuntamento.

In Serie D siamo alla 20ª giornata (terza di ritorno) e per le due versiliesi, nel girone E, ci sono queste partite in programma oggi alle 14.30: Sporting Trestina-Seravezza (arbitro Andrea Musumeci di Cassino, assistenti di linea Francesco Minerva di Lecce e Niccolò Tedesco di Moliterno) e Camaiore-Foligno (dirige Antonio Atanasov di Verona, coadiuvato dai guardalinee Stefan Nikolic di Merano e Jonathan Alexander Lanz di Bolzano). Qui Seravezza. Sul fronte mercato in settimana sono arrivate le notizie della partenza dell’attaccante Spatari (che ha chiesto di essere ceduto perché voleva più spazio: è andato alla Cairese, nel girone A di Serie D, compiendo di fatto il percorso inverso dell’ala classe 2006 Sava) e del rinnovo per altri due anni del portierone e capitano Lagomarsini che commenta così: "Sono molto felice e orgoglioso di continuare questa avventura col Seravezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seravezza e Camaiore: incroci umbri pericolosi

Leggi anche: Seravezza e Camaiore. Una domenica da sballo

Leggi anche: Seravezza e Camaiore. Assenze di big cui far fronte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Seravezza e Camaiore: incroci umbri pericolosi - In Serie D siamo alla 20ª giornata (terza di ritorno) e per le due versiliesi, nel girone E, ci sono queste partite in programma oggi alle 14. sport.quotidiano.net