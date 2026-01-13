seravezza e camaiore una domenica da sballo

La seconda giornata del girone E di Serie D 2026 ha regalato emozioni a Seravezza e Camaiore, due località della zona. La domenica si è rivelata intensa e ricca di eventi sportivi, confermando l’importanza di questo campionato per le comunità locali. Un momento di aggregazione e passione che sottolinea il valore del calcio amatoriale e dilettantistico in Toscana.

In Serie D la seconda domenica del 2026 (e 2ª giornata di ritorno, nel girone E) è stata da sballo per Seravezza Camaiore. Il Seravezza ha dato prova di grande maturità. Il 3-0 sul Cannara è stato il 10° successo interno su 10 partite di questo campionato al “ Buon Riposo “. La partita sulla carta poteva sembrare scontata (era seconda contro penultima) ma nascondeva insidie. I verdazzurri hanno mostrato mentalità e attitudine. Stavolta il 4-3-3 (schierando per la 4ª volta di fila gli stessi undici giocatori iniziali) ha avuto meccanismi tattici differenti rispetto ad altre volte. Per l’ennesima volta poi ’ Lo Stregone ’ Masitto ha indovinato mosse e cambi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

