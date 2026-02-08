I dati degli ascolti di ieri sera mostrano un leggero sorpasso di De Martino su Gerry Scotti. Su Rai1,

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 The Voice Kids con Antonella Clerici segnare una media di 3.207.000 spettatori pari al 21.6%. Su Canale5 C'è Posta per Te condotto da Maria De Filippi ha vinto con una media di 3.590.000 spettatori e uno share del 23.9%. Su Rai2 per le Olimpiadi Invernali di MIlano-Cortina il Curling ha coinvolto 1.989.000 spettatori pari al 10.7% e il Pattinaggio Artistico 2.088.000 pari al 12.0%. Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini conquista 1.215.000 spettatori e il 6.6% nella prima parte e 580.000 spettatori con il 3.8% nella seconda chiamata In Altre Parole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C'è posta per te leader in prima serata, tallonato da The Voice Kids. De Martino supera Gerry Scotti

Approfondimenti su De Martino Gerry Scotti

Gli ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026 mostrano una serata dominata da C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi, che raggiunge il 27% di share.

I dati Auditel di ieri mostrano come The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici su Rai1, abbia conquistato una media di circa 3 milioni di spettatori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su De Martino Gerry Scotti

Argomenti discussi: Quinta puntata Sabato 7 febbraio - C'è posta per te Le puntate | Witty TV; C'è Posta per Te, stasera 31 gennaio nuova puntata; C'è Posta Per Te, un padre riconquista l'amore delle sue figlie: cosa vedremo stasera; C'è posta per te, stasera in tv la nuova puntata: Giorgia e gli ospiti in scaletta.

C’è posta per te 2026 stasera su Canale 5, ospiti ed anticipazioni della quinta puntata di sabato 7 febbraioTorna C’è posta per te 2026 con la quinta puntata di sabato 7 febbraio trasmessa su Canale 5: ospiti e anticipazioni. superguidatv.it

C’è Posta per te, Giorgia regala un viaggio alle Maldive ad una coppia di sposini: Ricordatevi questo momento, ricordatevi le basi di ciò che provateMatteo fa la proposta di matrimonio alla compagna Martina con l'aiuto della cantante, che regala agli sposini un viaggio da sogno ... ilfattoquotidiano.it

#CèPostaperTe vince la serata #TheVoiceKids si avvicina Nella serata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, su Raiuno The Voice Kids intrattiene 3.207.000 spettatori pari al 21.6% dalle 21:22 alle 00:44. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video 3.590.0 facebook

Ieri la semifinale per "The Voice Kids". 16 i piccoli cantanti in erba che il 14 febbraio si sfideranno per aggiudicarsi questa edizione del fortunato talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. x.com