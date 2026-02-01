I dati Auditel di ieri mostrano come The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici su Rai1, abbia conquistato una media di circa 3 milioni di spettatori. Mentre C’è Posta Per Te rimane il leader, il talent per bambini sta guadagnando terreno e accorciando le distanze. La gara tra i due programmi continua a catturare l’attenzione del pubblico, che sembra preferire sempre più il format dedicato ai più giovani.

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, sabato 31 gennaio 2026, vedono su Rai1 The Voice Kids con Antonella Clerici segnare una media di 3.333.000 spettatori pari al 22.0%, in ulteriore crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la nuova stagione di C'è Posta per Te condotto da Maria De Filippi, ospiti Emma e Stefano De Martino, ha vinto con una media di 3.935.000 spettatori e uno share del 27.1%. Su Rai2 F.B.I. ha coinvolto 673.000 spettatori pari al 3.7% e F.B.I. International 616.000 pari al 3.7%. Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini conquista 1.122.000 spettatori e il 6.2% nella prima parte, terzo programma più visto in prime time, e 547. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C'è posta per te leader ma The Voice Kids accorcia le distanze. Cresce La città ideale

Ecco gli ascolti tv di sabato 24 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei principali programmi della serata.

Ecco gli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei programmi andati in onda.

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di sabato 31 gennaioOggi, sabato 31 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5, tornano le emozionanti storie di C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi.

C'è posta per te, pagelle: Maria De Filippi parla dell'amore con Costanzo (7), Del Piero si fa commuovere (8)Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 31 gennaio 2026 del seguitissimo people show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi

