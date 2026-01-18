Gli ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026 mostrano una serata dominata da C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi, che raggiunge il 27% di share. Rai 1 si conferma presente con The Voice Kids, che supera il 20%. La serata si conferma come una delle preferite dal pubblico, con programmi che continuano a mantenere un buon livello di ascolti e interesse.

Ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026: Maria De Filippi guida la serata con C’è Posta per Te al 27%, Rai 1 tiene con The Voice Kids oltre il 20%. Tutti i dati di prima serata, access, preserale e daytime. La sfida del sabato sera premia Canale 5: C’è Posta per Te conquista 3.931.000 spettatori con il 27% di share, confermandosi il programma più visto della giornata.Su Rai 1, The Voice Kids ottiene comunque un risultato solido con 3.056.000 spettatori e il 20,8%, dimostrando una buona tenuta nonostante la forte concorrenza. Tra gli altri programmi, su Rai 2 F.B.I. (628.000 – 3,4%) e F.B.I. International (557. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026: C’è Posta per Te domina la prima serata, bene The Voice Kids

