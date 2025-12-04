Qualiano | Piazzetta Nenni ostaggio del degrado Cittadini chiedono sicurezza e pulizia

Degrado a Piazzetta Nenni: attrezzi rotti, rifiuti ovunque e bottiglie di vetro mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. QUALIANO (NA). Un’area che dovrebbe essere un punto di ritrovo e salute per la comunità si è trasformata in un simbolo di abbandono. Parliamo di Piazzetta Nenni a Qualiano, dove l’incuria ha raggiunto livelli di degrado assoluto, sollevando la preoccupazione e la protesta dei residenti. Lo scenario che si presenta ai frequentatori della piazza è desolante. L’area dedicata al fitness all’aperto, pensata per promuovere l’attività fisica, è stata gravemente compromessa. Come testimoniano le immagini, un attrezzo ginnico risulta rotto e gettato a terra, rendendolo inutilizzabile e, soprattutto, pericoloso per chiunque tenti di accedervi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

