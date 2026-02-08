Catanzaro si qualifica per le grandi opere | via libera al BIM Verso la gara per lo stadio Ceravo

Catanzaro si prepara a dare il via ai lavori per lo stadio “Ceravo”. Dopo aver superato le ultime formalità, la città si avvicina alla fase di gara per l’appalto. La decisione di approvare il “BIM” (Building Information Modeling) segna un passo importante, permettendo di pianificare e gestire meglio le opere pubbliche. Ora si attende solo il bando ufficiale per avviare i cantieri.

Catanzaro è ora ufficialmente equipaggiata per affrontare le sfide delle grandi opere pubbliche, grazie a un significativo adeguamento normativo che apre la strada alla tanto attesa riqualificazione dello stadio “Nicola Ceravolo”. Una delibera della Giunta Comunale, resa pubblica nella giornata di ieri, ha infatti integrato la Struttura Operativa Stabile (SOS) dell’ente, rendendola conforme ai requisiti del nuovo Codice dei Contratti, in particolare per quanto riguarda la modellazione informativa digitale delle costruzioni, comunemente nota come BIM. Questo passaggio tecnico, apparentemente di routine, rappresenta in realtà una svolta cruciale per la città, che si prepara a investire risorse significative in progetti di riqualificazione urbana e infrastrutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Catanzaro, presentato il progetto di riqualificazione dello stadio “Nicola Ceravolo”

