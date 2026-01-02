Narni l' intervista al sindaco Lorenzo Lucarelli verso il nuovo anno | Chiuse grandi opere Ora al centro cultura sostenibilità e riqualificazione urbanistica

Narni si prepara al nuovo anno con una visione rivolta al futuro. Il sindaco Lorenzo Lucarelli, nel suo intervento, fa il punto sulla situazione attuale, evidenziando le chiusure di grandi opere e i progetti futuri incentrati su cultura, sostenibilità e riqualificazione urbanistica. Un bilancio di fine anno che apre a una prospettiva di sviluppo e rinnovamento fino al 2026.

Il sindaco Lorenzo Lucarelli fa il punto della situazione alla fine dell'anno, proiettando il suo sguardo verso il 2026 e non solo. "Per il Comune di Narni - ha detto il primo cittadino -, si è chiuso un anno di grandi opere. Oltre ai lavori pubblici, sono stati al centro dell’attenzione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

