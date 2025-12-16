La Fontana di Trevi a pagamento da gennaio | due euro per visitarla Il ticket rappresenterebbe per le casse comunali di Roma un tesoretto da 20 milioni

A partire da gennaio, visitare la Fontana di Trevi a Roma comporterà il pagamento di due euro, ad eccezione dei residenti. La misura mira a generare circa 20 milioni di euro per le casse comunali e rappresenta un cambiamento significativo nel modo di fruire di uno dei simboli più iconici della città.

Colpo di scena. Dal 7 gennaio visitare la Fontana di Trevi, a Roma, costerà due euro. Il ticket per accedere al monumento, il secondo più visitato della Capitale dopo il Colosseo, sarà previsto per i turisti ma non per i residenti a Roma, per i quali l’accesso continuerà ad essere gratuito. Il nuovo assetto prevederà due corsie, una per i turisti e una per i romani, delimitati da paletti di ottone e ci sarà la possibilità di pagare con la carta di credito. “La scelta – spiega il Corriere della Sera – è stata caldeggiata dall’assessore al Turismo e grandi eventi Alessandro Onorato e sposata dall’amministrazione e ha come obiettivo la salvaguardia della fontana”. Ilfattoquotidiano.it

What's going on at the Trevi Fountain in Rome?

