Dimissioni anticipate del sindaco Basile? Il centrodestra torna a riunirsi ma non proporrà la sfiducia

Per i nomi dei papabili candidati sembra ancora presto. A meno che tra qualche mese Cateno De Luca non decidesse di staccare la spina all'amministrazione Basile e c'è tempo fino al 28 febbraio. Il centrodestra messinese non vuole stare soltanto a guardare e dopo il primo incontro di novembre

