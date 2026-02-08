Catania | beccati 10 parcheggiatori abusivi in centro storico

La polizia di Catania ha colto sul fatto dieci parcheggiatori abusivi nel centro storico. Gli agenti hanno svolto un’operazione che ha portato all’identificazione e alla sanzione di questi uomini, che si aggiravano tra le strade più trafficate della città. Ora, le autorità continuano a vigilare per evitare che situazioni simili si ripetano.

Catania si è stretta nella morsa di un’operazione mirata della polizia, che ha portato all’identificazione e alla sanzione di dieci parcheggiatori abusivi operanti nel cuore pulsante della città. L’intervento, avvenuto questo sabato 8 febbraio 2026, ha riguardato aree nevralgiche come piazza Manganelli, piazza Borsellino, via Dusmet e via Lavandaie, piazza Stesicoro e l’affollata piazza Carlo Alberto, zone notoriamente assediate da chi, senza alcuna autorizzazione, offre servizi di parcheggio a turisti e residenti. Un’attività illecita che da tempo crea disagi e rappresenta una concorrenza sleale nei confronti degli operatori professionali del settore, ma anche un potenziale problema per la sicurezza pubblica, data l’assenza di controlli e di responsabilità in caso di danni ai veicoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Catania Parcheggiatori

I Carabinieri di Catania hanno denunciato un uomo di 75 anni nell’ambito delle operazioni di contrasto ai parcheggiatori abusivi nel centro cittadino.

I Carabinieri di Catania hanno rafforzato i controlli nel centro storico e sul Lungomare Ognina per contrastare parcheggiatori abusivi e attività commerciali non autorizzate.

Ultime notizie su Catania Parcheggiatori

Catania, Polizia sorprende 3 parcheggiatori abusivi, sanzionatiTre parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi ieri sera a svolgere la loro attività nel centro storico di Catania dalla Polizia, che li ha sanzionati amministrativamente. Erano due catanesi e un ... ansa.it

Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate: fermato un uomoOmicidio in pieno centro a Catania. Un 40enne, indicato dai testimoni come parcheggiatore abusivo, è stato ucciso a coltellate, pare a culmine di una lite, nell'area posteggio antistante un ... tg24.sky.it

