Catania l’azione dei carabinieri contro parcheggiatori abusivi e abusivismo commerciale
I Carabinieri di Catania hanno rafforzato i controlli nel centro storico e sul Lungomare Ognina per contrastare parcheggiatori abusivi e attività commerciali non autorizzate. Le operazioni mirano a garantire maggiore sicurezza e ordine nelle zone più frequentate della città, contribuendo a tutelare cittadini e visitatori.
I Carabinieri di Catania hanno intensificato i controlli nel centro storico e nella zona del Lungomare Ognina, cuore della movida cittadina, con l'obiettivo di contrastare parcheggiatori abusivi e attività commerciali illegali. Le operazioni sono state condotte dalla Stazione di Catania Piazza Dante e dal Nucleo Operativo della Compagnia, mirate a garantire la sicurezza di cittadini e turisti. Denunce per parcheggiatori abusivi. Durante i controlli, i militari hanno individuato due uomini già noti alle forze dell'ordine, sorpresi nuovamente mentre svolgevano l'attività di parcheggiatori abusivi: Un 33enne di origini straniere, residente a Piazza Armerina, è stato fermato in piazza Borsellino-Alcalà, intento a guidare le manovre di parcheggio in cambio di denaro, nonostante precedenti analoghi.
