Castelli Romani furto audace ad Albano | gioielli armi e Bmw nel bottino indagini in corso

La notte tra il 5 e il 6 febbraio, un furto ha sconvolto Albano. I ladri sono entrati in azione in modo deciso, portando via gioielli, armi e una BMW. Le forze dell’ordine stanno seguendo diverse piste, ma ancora non ci sono arresti. La comunità è in allerta, e le indagini continuano senza sosta.

Un colpo audace, consumato nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, ha scosso la quiete dei Castelli Romani. Una villa ad Albano Laziale è stata sventrata da ignoti che hanno portato via con sé gioielli di valore, armi legalmente denunciate e, come ulteriore atto di sfacciataggine, una Bmw. L’irruzione, avvenuta in una zona residenziale apparentemente tranquilla, ha immediatamente fatto scattare l’allarme e ha mobilitato le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Al momento, il valore complessivo del bottino è ancora in fase di quantificazione, ma l’entità del furto suggerisce una pianificazione accurata e una conoscenza, seppur superficiale, delle abitudini dei proprietari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Castelli Romani

Una banda di ladri ha preso di mira una villa nei Castelli Romani.

I ladri sono entrati in azione ieri sera in una villetta a Cerveteri, vicino Roma.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Castelli Romani

Argomenti discussi: Frascati, furto aggravato in abitazione, tentata rapina e ricettazione: in manette 3 rom.

Colpo in villa ai Castelli romani: rubati gioielli e armiColpo in villa ai Castelli romani dove ignoti hanno rubato gioielli e armi. Inoltre, si sono impossessati anche di un'auto. Il raid è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio nella zona di Albano ... romatoday.it

Frascati e Castelli Romani, furti e rapine in abitazione: tre indagati colpiti da misure cautelari del GIP di VelletriIn esecuzione dell’ordinanza, i Carabinieri hanno associato il 21enne presso il carcere di Regina Coeli, mentre la donna di 23 anni è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso l’abitazione di a ... castellinotizie.it

chi è il rapinatore seriale incubo dei Castelli romani facebook