Terni Volley Academy-Aurispa Lecce 0-3 rossoverdi sconfitti nella sfida casalinga
La Terni Volley Academy cade in casa contro l’Aurispa Lecce. I rossoverdi non riescono a reagire e vengono sconfitti con un secco 0-3. La squadra di coach Giombini è sembrata sottotono e non è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari. La partita si è conclusa con una sconfitta che lascia qualche amaro in bocca, ma già si pensa alla prossima occasione per rifarsi.
Sconfitta rotonda con un pizzico di recriminazioni per Terni Volley Academy. I ragazzi di coach Giombini sono stati superati dall’Aurispa Lecce (0-3 il finale). I rossoverdi sono partiti determinati, per poi vivere una fase determinante di blackout nel momento centrale del primo parziale. Recriminazioni per il set point sprecato nel secondo parziale, giocato punto a punto. Nulla da fare alla distanza, poiché i salentini hanno ben controllato l’ultima frazione di gioco, chiudendo con merito la sfida. TERNI VOLLEY ACADEMY: Troiani, Trappetti, Broccatelli, Giacomini, Picardo, Martinez, Biasotto, Ciupa, Caporossi, Hristov, Bontempo, Mugnolo, Catinelli.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su Terni Volley Academy
Aurispa DFV Lecce - Terni Volley Academy 3-1, sconfitta con tanti rimpianti per i rossoverdi
Terni Volley Academy UFFICIALE: Mauro Mugnolo nuovo opposto dei rossoverdi. Saluta Cristian Iovieno
Terni Volley Academy annuncia l’ingaggio di Mauro Mugnolo, opposto 31enne di Venafro, come nuovo rinforzo per la stagione.
Ultime notizie su Terni Volley Academy
Argomenti discussi: Terni VOLLEY ACADEMY - AURISPA DFV LECCE; Aurispa on road in Terni; Trasferta delicata per Aurispa Dfv: a Terni in cerca di conferme; Serie A3: tutti gli appuntamenti del weekend nei due gironi.
Terni VOLLEY ACADEMY - AURISPA DFV LECCELa partita di pallavolo tra Terni Volley Academy e Aurispa DFV Lecce si svolgerà al PalaTerni di Terni. Questo evento sportivo offre un'opportunità per gli appassionati di pallavolo di assistere a un ... mentelocale.it
La Terni Volley parte a tutto gas ma cede alla distanza e perde contro l'Aurispa Lecce 3 - 1La Terni Volley cede per 3 - 1 in casa della Aurispa Lecce nel posticipo della quarta giornata del Girone Blu della serie A 3 Credem Banca. I Dragons nella partita che si è giocata al Palazzetto dello ... ilmessaggero.it
Primo set a favore di Aurispa DFV Lecce al PalaTerni contro Terni Volley Academy. 17-25 il primo parziale. 18:28, sta per iniziare il secondo set. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.