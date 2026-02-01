Terni Volley Academy-Aurispa Lecce 0-3 rossoverdi sconfitti nella sfida casalinga

La Terni Volley Academy cade in casa contro l’Aurispa Lecce. I rossoverdi non riescono a reagire e vengono sconfitti con un secco 0-3. La squadra di coach Giombini è sembrata sottotono e non è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari. La partita si è conclusa con una sconfitta che lascia qualche amaro in bocca, ma già si pensa alla prossima occasione per rifarsi.

Sconfitta rotonda con un pizzico di recriminazioni per Terni Volley Academy. I ragazzi di coach Giombini sono stati superati dall'Aurispa Lecce (0-3 il finale). I rossoverdi sono partiti determinati, per poi vivere una fase determinante di blackout nel momento centrale del primo parziale. Recriminazioni per il set point sprecato nel secondo parziale, giocato punto a punto. Nulla da fare alla distanza, poiché i salentini hanno ben controllato l'ultima frazione di gioco, chiudendo con merito la sfida. TERNI VOLLEY ACADEMY: Troiani, Trappetti, Broccatelli, Giacomini, Picardo, Martinez, Biasotto, Ciupa, Caporossi, Hristov, Bontempo, Mugnolo, Catinelli.

