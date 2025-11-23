Terni Volley Academy-Castellana Grotte 0-3 netta sconfitta per i dragons contro la capolista

23 nov 2025

Netta sconfitta per il Terni Volley Academy nella sfida di domenica 23 novembre dalle ore 19 al PalaTerni contro BCC Tecbus Castellana Grotte. I pugliesi si sono imposti per 3-0, confermando l'ottimo ruolino di marcia che li vede primi nel girone blu di Serie A3 ancora imbattuti. La squadra di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

