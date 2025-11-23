Terni Volley Academy-Castellana Grotte 0-3 netta sconfitta per i dragons contro la capolista
Netta sconfitta per il Terni Volley Academy nella sfida di domenica 23 novembre dalle ore 19 al PalaTerni contro BCC Tecbus Castellana Grotte. I pugliesi si sono imposti per 3-0, confermando l'ottimo ruolino di marcia che li vede primi nel girone blu di Serie A3 ancora imbattuti. La squadra di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
- Ovidiu Darlaczi è un nuovo giocatore della Terni Volley Academy ? Diamogli un caloroso benvenuto ? #GoDragons #team #volleyball #volley #news #SportNews Vai su X
Il report fotografico della sfida di domenica Grazie a Martina Sodero per lo splendido servizio. #AurispaDfvLecce #Terni #volley #A3 #SerieA3 #Puglia #Lecce #Salento #Alessano #Tricase #insiemetuttoèpossibile - facebook.com Vai su Facebook
Terni Volley Academy: arriva Ovidiu Darlaczi, parte il giovane Di Giunta - La Terni Volley Academy ha acquisito lo schiacciatore di nazionalità rumena, Ovidiu Darlaczi, classe 1999. Si legge su sporterni.it
Aurispa DFV Lecce - Terni Volley Academy 3-1, sconfitta con tanti rimpianti per i rossoverdi - La squadra di Giombini viene rimontata e superata dalla compagine pugliese nel posticipo della quarta giornata della Serie A3 ... Lo riporta today.it
Terni Volley, coach Giombini: "Venir via senza punti lascia l'amaro in bocca" - 1 subita a Lecce Leondino Giombini ha commentato così: “Venivamo da una bella settimana di allenamento, grazie anche agli stimoli della vittoria conquistata contro Napoli ed er ... Come scrive sporterni.it