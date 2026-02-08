Cassino MIA 1944 al Senato | i Sentieri della Memoria diventano modello nazionale
Questa settimana, Giuseppe Valente e l’associazione Cassino MIA 1944 sono saliti al Senato per presentare i “Sentieri della Memoria”. Il progetto, dedicato alle vittime di guerra, ora diventa un modello a livello nazionale. A meno di un mese dalla nomina a ambasciatore della scuola intitolata al Generale Nikodem Sulik in Polonia, Valente porta avanti il suo impegno per mantenere viva la memoria di quegli eventi.
A meno di un mese dalla nomina ad Ambasciatore della Scuola intitolata al Generale Nikodem Sulik a D?browa Bia?ostocka, in Polonia, Giuseppe Valente e l’Associazione Cassino MIA 1944 aps approdano al Senato della Repubblica.L’appuntamento è fissato per il 12 febbraio 2026, alle ore 15.00, nella.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
