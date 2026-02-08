Ora tutti i sentieri di Ballabio sono accessibili dal telefono. Gli specialisti di GpsBrianza di Oggiono hanno completato la mappatura di ogni percorso, anche quelli che collegano il paese alla Grigna. Grazie ai loro sistemi, gli escursionisti possono consultare le mappe direttamente dallo smartphone e pianificare le escursioni in modo semplice e immediato.

Tutti i sentieri che attraversano Ballabio sono ora a portata di smartphone. Gli specialisti di GpsBrianza di Oggiono, specializzata nel rilievoGps e nella creazione di sistemi informativi territoriali e webgis, ovvero strumenti che permettano la gestione di dati cartografici in maniera intuitiva e semplice con progetti personalizzabili, hanno completato la mappatura completa dei sentieri su tutto il territorio comunale, compresi ovviamente quelli che collegano Ballabio e il massiccio della Grigna. L’obiettivo è duplice: garantire sicurezza agli escursionisti, grazie a tracciati precisi, georeferenziati e facilmente consultabili; promuovere il turismo outdoor, rendendo più accessibili e leggibili i percorsi che conducono in Grignetta, al Pian dei Resinelli e verso le aree naturalistiche circostanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I sentieri di montagna mappati “diventano“ digitali

La legge di Bilancio 2026 introduce una novità riguardante i soccorsi in mare e in montagna.

